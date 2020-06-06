الحلبوسي والكاظمي يؤكدان على ضرورة منح الأقليات تمثيل وزاري في الحكومة

2020/06/06 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد ممثلو الأقليات في مجلس النواب، السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعد بمنح الاقليات تمثيل حكومي، مبينا ان هناك استحقاق وزاري للأقليات في حكومة الكاظمي.

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