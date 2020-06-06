علامة في جسمك قد تكون تحذيرا مبكرا للإصابة بنوبة قلبية

2020/06/06 | 16:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت جامعة “ميامي ميللر”، عن علامة في جسم الإنسان قد تكون تحذيرا مبكرا للإصابة بنوبة قلبية، مشيرة إلى أنها تحدث غالبا، عندما تمنع تدفق الدم في الشريان التاجي [الوعاء الدموي الذي يوصل الدم إلى جزء من عضلة القلب]

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