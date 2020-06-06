الحشد والجيش ينفذان عملية بحث عن فلول داعش في جزيرة الأنبار

2020/06/06 | 16:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش، السبت، عملية بحث عن فلول داعش في جزيرة الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي وحشد الانبار والجيش نفذت، ظهر اليوم، عملية للبحث عن فلول داعش في جزيرة الانبار.

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