البرلمان العراقي يُصوّت على استكمال حكومة الكاظمي.. هؤلاء الوزراء الجدد

2020/06/06 | 16:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مشاورات دامت لأكثر من شهر، بين رئيس #الحكومة_العراقية مصطفى الكاظمي وقادة الكتل السياسية، صوّت #مجلس_النواب على المرشحين للوزارات الشاغرة.وعقد #البرلمان_العراقي، اليوم السبت، جلسة التصويت المرشحين لوزارات السبع الشاغرة في حكومة #مصطفى_الكاظمي بحضور 247…

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