2020/06/06 | 17:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلا طالباني تدعو الجميع الى الشروع بايجاد حلول للازمات وترك الخلافات السياسية والمزايدات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 17:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلا طالباني تدعو الجميع الى الشروع بايجاد حلول للازمات وترك الخلافات السياسية والمزايدات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلا طالباني تدعو الجميع الى الشروع بايجاد حلول للازمات وترك الخلافات السياسية والمزايدات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).