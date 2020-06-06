هيأة الحشد الشعبي تنفي أنباء استبدال رئيسها بشخصية أخرى

2020/06/06 | 17:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، أنباء تبديل رئيسها فالح الفياض بشخصية أخرى.

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