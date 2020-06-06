الانبار: تمديد حظر التجوال الشامل لأسبوع آخر

2020/06/06 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، السبت، تمديد فرض حظر التجوال الشامل لمدة اسبوع اخر.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية قررت تمديد فرض حظر التجوال الصحي الشامل لمدة اسبوع اخر على خلفية تسجيل اصابات في المحافظة”.وأضاف، أن “حكومة الانبار المحلية كانت تنوي رفع الحظر الجزئي في عموم مدن […]

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