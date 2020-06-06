بالفيديو.. نيران ضخمة تلتهم مستودعات لشركة “أمازون” بأمريكا

2020/06/06 | 17:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..التهمت ألسنة نيران قوية، مستودعات تابعة لشركة أمازون العالمية، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.وبحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل، بدا أن النيران الضخمة التهمت العديد من المباني التابعة للشركة، المملوكة للملياردير جيف بيزوز.وأكدت الشركة في تصريحات مقتضبة […]

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