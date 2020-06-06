فؤاد حسين وزيراً للخارجية بتصويت البرلمان العراقي

2020/06/06 | 17:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان صوت البرلمان العراقي في جلسته اليوم الخميس على فؤاد حسين وزيرا للخارجية ، بالرغم من اعتراض بعض الكتل كونه من الكابينة القديمة .وفؤاد حسين هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنصب .

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