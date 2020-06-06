كورونا يؤخر تسويق محاصيل خانقين لمخازن كوردستان

2020/06/06 | 17:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عزت مديرية زراعة خانقين التابعة لاقليم كوردستان، يوم السبت، تأخر عمليات تسويق الحنطة والشعير الى مخازن الحبوب "السايلوات" في اقليم كوردستان الى الحظر الوقائي وجائحة كورونا.

وقال مدير الدائرة كاميران عبدالله لوكالة شفق نيوز ان "موسم تسويق محاصيل الحنطة والشعير للموسم الحالي تأخر بسبب جائحة كورونا والحظر الشامل؛ على الرغم من استكمال 95% من عمليات الحصاد في المناطق الواقعة ضمن ادارة زراعة كوردستان".

وبين عبدالله ان "مزارعي مناطق اطراف خانقين ونواحي ميدان وقوره تو بانتظار انطلاق عمليات تسويق الحنطة والشعير الى سايلوات قضاء كلار والتي كانت مقررة في الاول من حزيران من كل عام".

واشار عبدالله الى انخفاض انتاج الحنطة للموسم الحالي بنسب تصل الى 20% بسبب انعدام عمليات المكافحة للمحصول بسبب حظر التجوال المفروض للفترة من 11/3 ولغاية 20/5 ما سبب انخفاض في معدلات الانتاج.

وقلل مدير زراعة خانقين من خسائر الحرائق على معدلات الانتاج قائلا إن عمليات الحرق تركزت في المناطق التابعة لمديرية زراعة ديالى و"خسائرنا جراء الحرائق لا تتعدى 10% من المساحات المزروعة ضمن الخطة الزراعية المقررة".

واكدت زراعة خانقين التابعة لكوردستان في وقت سابق ان الخطة الشتوية شملت 376 دونما من الحنطة في خانقين ونواحي ميدان وقوره تو التابعة لقضاء كلار مرجحةً وصول الانتاج الى 100 الف طن هذا العام.

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