ذي قار تعلن تسويق ٢٢٩ ألف طن من المحاصيل الاستراتيجية

2020/06/06 | 17:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن نائب محافظ ذي قار حازم الكناني، اليوم السبت، ان كمية المحاصيل الاستراتيجية المسوقة بلغ اكثر من٢٢٩ ألف طن مما يتيح لذي قار الاكتفاء الذاتي خلال العام الحالي، مشيدا بالجهود المخلصة التي يبذلها موظفي السايلوات والصوامع المختلفة.وقال الكناني في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “هنالك جهود استثنائية للموظفين والعاملين في سايلوات […]

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