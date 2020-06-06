2020/06/06 | 17:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق تم فحص (١٢٥٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤).سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٤٩٨ بغداد/ الكرخ: ١٦٥ مدينة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تسجل ١٢٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تسجل ١٢٥٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).