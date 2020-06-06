الصحة العراقية تعلن تسجل 33 حالة وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/06 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

تم فحص (١٢٥٤٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم.وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٩٤٤٤٤).

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (١٢٥٢) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٤٩٨بغداد/ الكرخ: ١٦٥مدينة الطب: ٢النجف: ٤٧البصرة: ١٤٩السليمانية: ٤٥اربيل : ٢٩كربلاء: ٣٤واسط: ٤٦كركوك: ١٣ديالى: ٧بابل: ٧٨ميسان: ١٧الديوانية: ١٧ذي قار: ٨١المثنى: ١٥صلاح الدين: ٢الانبار: ٧

الشفاء: ٣٣١ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٤٦بغداد/ الكرخ: ٧٧مدينة الطب: ٣٩النجف: ١١البصرة: ٣٥السليمانية: ٤ديالى: ١الديوانية: ٣المثنى: ٣ميسان: ١٠صلاح الدين: ٢

الوفيات : ٣٣ حالةبغداد/ الرصافة: ١٦بغداد/ الكرخ: ٢مدينة الطب: ١النجف: ٢السليمانية: ٢اربيل : ١كربلاء: ١كركوك: ٢واسط: ٢الديوانية: ١ذي قار: ١الانبار: ١المثنى: ١

مجموع الإصابات : ١١٠٩٨مجموع حالات الشفاء: ٤٩٠٤الراقدين الكلي: ٥٨٧٦الراقدين في العناية المركزة: ٦٠مجموع الوفيات: ٣١٨

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالسبت ٦ حزيران ٢٠٢٠

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