اتفاق حكومي-نيابي على منح المحالين على التقاعد عام 2020 منحة مالية شهرية ومكافئة نهاية الخدمة

2020/06/06 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم السبت، الاتفاق على منح المحالين على التقاعد...





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