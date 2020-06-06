خياران امام اتحاد الكرة لتحديد ممثليه في البطولات الخارجية

2020/06/06 | 17:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد.كشفت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن خيارين امامها لتحديد الفرق التي ستمثله في البطلوات الخارجية الموسم المقبل.وقال نائب رئيس الهيئة شامل كامل لـ / المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، خاطب نظيره الاسيوي بشكل رسمي بشان موضوع ممثلي العراق في البطولات الخارجية الموسم المقبل”.وأوضح أن “الاتحاد العراقي ابلغ نظيهر […]

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