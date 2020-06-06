زراعة كربلاء تعلن الانتهاء من مكافحة “الدوباس” في نحو 17 ألف دونم

2020/06/06 | 17:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء..أعلنت مديرية زراعة كربلاء، السبت، الانتهاء من الحملة الجوية لمكافحة حشرة الدوباس بعد تحقيق مساحة أكثر من 16 ألف دونم.وقال مدير اعلام الدائرة باهر غالي لـ /المعلومة/ إن “الحملة التي استمرت لمدة أسبوعين لمكافحة حشرة الدوباس عبر طائرات طيران الجيش تمكنت من مكافحة ( ١٦٨٠٠ دونم) في بساتين الحسينية وعون والمركز والجدول […]

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