2020/06/06 | 17:34 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تتصدر الاصابات بـ665 بعدها البصرة بـ149 ثم ذي قار بـ 81 وبابل 78 والنجف 47 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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