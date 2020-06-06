2020/06/06 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يعلن الاتفاق على منح المحالين على التقاعد عام 2020 منحة مالية شهرية وصرف مكافأة نهاية الخدمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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