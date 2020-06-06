بعدما اثبتت سلامته في الاولى.. الفحوصات الطبية الثانية تصدم المدرب علي هادي

2020/06/06 | 17:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت نتائج الفحوصات الطبية الثانية للمدرب علي هادي، اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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