مراسل “العهد نيوز”: وفاة امرأة مسنة بفيروس كورونا في كربلاء

2020/06/06 | 17:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مراسل “العهد نيوز”، اليوم السبت، بوفاة امرأة مسنة بفيروس كورونا في كربلاء.وقال مراسلنا في كربلاء، إن “امرأة من سكنة قضاء الهندية يناهز عمرها ٨٨ سنة توفيت اليوم جراء اصابتها بفايروس كورونا”.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 1252 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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