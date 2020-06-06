بضعة أعوام ريما: الفصل العاشر/ 2 - دلور ميقري

2020/06/06 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#دلور_ميقري الغلام ذو الحادية عشرة من العُمر، سمِعَ الرجلَ المهيب الطلعة، المكتسي لباساً رسمياً، ينطق الحكم بحقه: " النفي إلى الأناضول الغربيّ لمدة ثلاث سنين ".



عقبَ ذلك، تم تسليمه إلى خفير من قوة الجندرمة يحمل بندقية.



اكتفى هذا بإمساك الغلام من ساعده، دونَ أن يجدَ حاجة لتقييده.



ثم ما لبثَ حدّو أن سُحب إلى خارج مبنى المحكمة، ليجد شاحنة عسكرية كبيرة بانتظاره.



وضعوه في الصندوق الخلفيّ للسيارة، وكان فيه بعضُ الم ......





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