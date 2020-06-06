حق الثورة والإنتفاضة في الفقه والقانون الدولي - 6 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 274 - جريس الهامس

2020/06/06 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس حق الثورة والإنتفاضة في الفقه والقانون الدولي- 6 - على جدار ثورتنا المغدورة رقم : 274 المقاومة والثورة وحقوق الأسرى في إتفاقية جنيف بتاريخ 27 /7 / 1929:========================================عرّفت هذه المعاهدة الدوليةأسرى الحرب بما يلي :( يعتبر أسير حرب كل شخص يقع في أسر العدوبسبب عسكري سواء كان من الجيش النظامي أو من المقاومة والثورة .لابسبب جريمة إرتكبها .ويدخل ضمن هذا التعريف أ ......





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