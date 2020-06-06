2020/06/06 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين يوم الجمعة أول دعوة لزيارة دولة عربية بعد ساعات قليلة من منحه الثقة في البرلمان وزيراً في حكومة مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان للخارجية ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، وأعرب عن تهانيه بتسنمه منصب وزير الخارجية في الحكومة العراقية.

أبدى الصباح تطلعه لأستمرار العلاقات الثنائية المتميزة إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين، وأهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وأضاف البيان أن الصباح وجه دعوة لحسين لزيارة دولة الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين يتلقى أول دعوة لزيارة دولة عربية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين يتلقى أول دعوة لزيارة دولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).