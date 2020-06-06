العراق يسجل 33 حالة وفاة و1252 اصابة جديدة بكرونا.. حصيلة كبيرة

2020/06/06 | 17:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… افادت وزارة الصحة والبيئة بتسجيل 33 حالة وفاة، واكثر من 1200 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق في معدل قياسي غير مسبوق تسجله البلاد منذ تفشي ظهور الجائحة.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)..اليوم السبت انه تم فحص (١٢٥٤٣) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، […]

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