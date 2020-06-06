وزير الداخلية ومحافظ صلاح الدين يبحثان وضع الخطط الشاملة لتعزيز الأمن

2020/06/06 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، مع محافظ صلاح الدين عمار جبر، وضع الخطط الأمنية الشاملة لتعزيز الأمن في المحافظة.

وأكدت الوزارة في بيان، الاتفاق على خطة أمنية شاملة لتعزيز الاستقرار وبسط الأمن في المحافظة وصد الهجمات الإرهابية، مشيرة الى أن وزير الداخلية وافق على مقترحات محافظ صلاح الدين الخاصة بدعم قيادة شرطة المحافظة من أجل تعزيز الاستقرار والتعايش السلمي وفق النهج الحديث الذي تنتهجه الوزارة في إيكال المهام والعمل المستقبلي ودعم المحافظة بالموارد البشرية والفنية الحديثة والمتطورة.

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