الكاظمي: تصويت مجلس النواب على الوزارات الشاغرة دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري

2020/06/06 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على استكمال كابينته الوزارية عقب التصويت عليها في مجلس النواب.

وقال الكاظمي في تغريدة على منصة تويتر، إن استكمال الكابينة الوزارية بتصويت مجلس النواب على الأسماء المقدمة، هو دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري والإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بالوعود أمام الشعب العراقي الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال.

هذا، وقدم الكاظمي شكره الى مجلس النواب على تجديد الثقة بالحكومة الجديدة والتي تعتبر خط شروع جديد تقطعه بحزم وثبات.

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