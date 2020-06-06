اكتمال كابينة الكاظمي بعد تصويت مجلس النواب على باقي الوزراء

2020/06/06 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكتملت كابينة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تصويت مجلس النواب العراقي على باقي أعضاء الكابينة، في جلسة حضرها مئتين وسبعة وأربعين نائبا.

وصوت مجلس النواب على إحسان عبد الجبار وزيرا للنفط، وفؤاد حسين وزيرا للخارجية، وإيفان فائق وزيرا للهجرة والمهجرين، وعلاء أحمد حسن وزيرا للتجارة، ومحمد كريم جاسم وزيرا للزراعة، وسالار عبد الستار وزيرا للعدل، وحسن ناظم وزيرا للثقافة.

هذا وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، فيما خول المجلس، الكاظمي باستحداث وزارة الدولة للمكون التركماني من أجل تشجيع المكونات والمشاركة في بناء الدولة.

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