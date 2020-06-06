2020/06/06 | 17:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمديد حظر التجوال الشامل لاسبوع إضافي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تمديد حظر التجوال الشامل لاسبوع إضافي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تمديد حظر التجوال الشامل لاسبوع إضافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).