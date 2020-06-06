إدارة القوة الجوية تجدد الثقة بالمدرب أيوب أديشو

2020/06/06 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الثقة بمدرب الفريق أيوب أديشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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