السيد الحكيم: تمرير مرشحي الوزارات المتبقية إنجاز وطني

2020/06/06 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، تمرير مرشحي الوزارات المتبقية في مجلس النواب بأنه إنجاز وطني للسلطتين التشريعية والتنفيذية.

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