رئاسة البرلمان تعلن الاتفاق على منح المحالين الجدد على التقاعد منحة مالية شهرية

2020/06/06 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، السبت، الاتفاق على منح المحالين على التقاعد عام 2020 منحة مالية شهرية وصرف مكافئة نهاية الخدمة للمستحقين بدء من الشهر المقبل.

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