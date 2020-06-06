مؤسس “فيسبوك” يتعهد بمراجعة سياسات الموقع الاجتماعي

2020/06/06 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكد مؤسس موقع “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، نية الشركة مراجعة سياساتها المتعلقة باستخدام الدولة “للقوة وقمع الناخبين والإشراف على المحتوى”.

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