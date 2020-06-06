القوة الجوية يجدد الثقة في أوديشو

2020/06/06 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز جددت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية العراقي، الثقة في المدرب أيوب أوديشو، لقيادة الفريق في الموسم المقبل.وقال نائب رئيس النادي، وليد الزيدي، في تصريحات صحفية، إن إدارة الصقور أعلنت تجديد الثقة في أوديشو نظرًا لتاريخه الطويل وإنجازاته المعروفة.وأضاف “الإدارة تضع ثقتها الكبيرة في المدرب لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بوجود نخبة […]

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