فوائد سحرية لنبتة الصبار وطرق استخدامها للبشرة

2020/06/06 | 18:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تحتوي نبتة الصبار (أوليفيرا) على بعض الخصائص المدهشة، التي يمكن أن تعمل معجزات ليس فقط لبشرتك ولكن أيضًا لشعرك.ووفقا لموقع “ميس كيرا” الطبي، فإن الخصائص العلاجية والمهدئة للصبار تجعله مثاليا للعناية بالبشرة، فإليك بعض الفوائد الأخرى التي يجب أن تعرفها عن بشرتك.يمكن أن يساعد في التئام الجروح والحروق يحتوي هلام الصبار […]

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