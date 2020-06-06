نائب يعترض على آلية تمرير وزير الخارجية ويعدها إهانة للنظام الداخلي

2020/06/06 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طلب النائب هوشيار عبدالله نسخة من التسجيل الفيديوي الخاص بجلسة مجلس النواب اليوم السبت السادس من حزيران 2020 ، معتبراً آلية تمرير المرشح لوزارة الخارجية بمقولة (أغلبية واضحة) إهانة للنظام الداخلي للمجلس .وقال عبد الله في بيان اليوم :” تم تمریر المرشح لوزارة الخارجیة وفق هذە المقولة المشؤومة (اغلبیة واضحة) بدلاً من (اصوات کافیة […]

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