نحو 1000 دولار تكلفة العودة من لبنان إلى سوريا.. مَنْ يُشرف على معابر التهريب بين البلدين؟

2020/06/06 | 18:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل الكثير من السوريين في الآونة الأخيرة، إلى الأراضي السورية قادمين من #لبنان، عبر عمليات تهريب، وصلت عمولتها إلى نحو الـ 1200 دولار أميركي للشخص الواحد.وتحصل عمليات التهريب من خلال «18 معبراً غير شرعياً…

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