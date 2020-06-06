قوات حكومة الوفاق الليبية تطلق عملية لاستعادة سرت

2020/06/06 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ،اليوم السبت، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس والتي تتمركز فيها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد.وقال العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق في بيان صحافي، “صدرت التعليمات لقواتنا ببدء الهجوم والتقدم والضرب بقوة […]

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