وكيل وزير الصحة يتحدث بقلق عن 3 أخطاء تهدد حياة 40 مليون مواطن عراقي

2020/06/06 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر وكيل وزير الصحة د.حازم الجميلي من مؤشرات مقلقة تمهد لأيام أكثر خطورة في مواجهة فيروس كورونا في العراق بعد تسجيل ألف إصابة بالمرض في يوم واحد فيما كشف نسبة الحالات الحرجة التي تتلقى رعاية طبية فائقة في المستشفيات.وقال الجميلي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” إن “عبور عدد الاصابات بفيروس […]

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