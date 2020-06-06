استقالة عضو بخلية الازمة في واسط احتجاجاً على عدم التزام المواطنين بالحظر واجراءات الوقاية

2020/06/06 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

قدم معاون مدير عام صحة محافظة واسط، والناطق باسم خلية الأزمة في المحافظة، سعدون الأمير، السبت (6 حزيران 2020) استقالته احتجاجاً على عدم التزام المواطنين بالحظر واجراءات الوقاية.

وقال مصدر مطلع لـ(بغداد اليوم)، إن "معاون مدير عام صحة واسط، سعدون الامير، قدم استقالته من منصبه بسبب عدم تطبيق اجراءات الحظر الخاص بفايروس كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مطلع، عن صدور قرار رسمي من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بتمديد حظر التجوال وقرارات اخرى ملزمة للمواطنين.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اللجنة العليا قررت خلال اجتماعها اليوم تمديد حظر التجوال لمدة أسبوع كامل ابتداءً من يوم غد الأحد".

واضاف ان "اللجنة قررت منع التجمعات بأشكالها كافة وغلق المطاعم عدا محلات بيع المواد الغذائية والخضروات والأفران والصيدليات".

وتابع ان اللجنة اصدرت كلك قراراً بـ"إلزام المواطنين بارتداء الكمامات بالأماكن العامة ومعاقبة المخالفين ومنع التنقل بين المحافظات".

ولفت الى ان اللجنة قررت كذلك "منع حركة الأفراد والعجلات داخل المحافظات باستثناء منتسبي الصحة والجهات الحكومية".

وأشار الى أن اللجنة "إلزام المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية، والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة مع تطبيق اجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات".

وقبل هذا التمديد، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 33 وفاة و1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في عموم البلاد.

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