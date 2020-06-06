تسجيل 81 اصابة بكورونا في ذي قار وحالة وفاة

2020/06/06 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم السبت ، عن تسجيل 81 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، وحالة وفاة واحدة .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت 81 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا توزعت بواقع 77 اصابة في قضاء سوق الشيوخ ، و 4 اصابات […]

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