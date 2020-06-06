تكسير الأصنام خلال 30 عاما (8 ): أحلام لم تتحقّق كلها .!! - أحمد صبحى منصور

2020/06/06 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ أحلامى لم تتحقق كلها في الخطة البحثية التي وضعتها ونشرتها ــ علنا ـ تحت عنوان : (رحيق العمر ..مجانا) ..!!( الثلاثاء أول مايو 2007 ).



كانت خطة بحثية طموحا لتكسير كل الأصنام ، وقد تخيلت أن وجودى بأمريكا يمكننى من تحقيقها ، لم أتصوّر أنّ خصومى بلغت بهم الدناءة أن يتخذوا أهلى المستضعفين المُسالمين رهائن .



هي عبقرية في الشّر تفتّق عنها نظام مبارك وأمن دولته وشيخه الأزهرى محمد سيد طنطاو ......





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