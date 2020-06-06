2020/06/06 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم كان ذلك فى صيف 1967 حين وقعت الكارثة، التى زلزلت كل الواقع العربى، وسببت وما تزال تغيرات عميقة الجذور فى اكثر من جيل ، تلك التى سماها هيكل لعبد الناصر" نكسة"، فى محاولة منه للتخفيف من هول ما حدث، أو ربما سعيا منه لتخفيف المسؤولية عن سيده وولى نعمته، بإدعاء أن شعوبا كثيرة قبلنا تعرضت لما هو أخطر، على كل حال تلك قصة أخرى ربما أعود اليها وتحتاج لأكثر من مقال ولكن فى ظرف آخر.كان العام الأول لى بمد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيمة 1967.. مفترق طريقين - رياض حسن محرم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزيمة 1967.. مفترق طريقين - رياض حسن محرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).