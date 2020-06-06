2020/06/06 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامل_الخوري بين ڤايروسين …… بين زمنين …كتبت عن تعاملي مع ڤايروس كورونا الذي فتك بعدد ضخم من البشر ، و لا اعرف كيف ربطت مخيلتي هذا الفتّاك القاتل مع البعث الفتاك القاتل ، صحيح ، كان فتكه في حدود الوطن المكلوم ، ولكن لو قيضّ للبعث ان يتحكم برقاب العالم كهذا الڤايروس ، لما كانت نتائجه اقل فتكاً و ترويعاً .( خليك بالبيت) …… نعم هذا قد يقلل احتمال الاصابة ، ولكن هذه الاصابة يمكن ان تأتيك عبر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين ڤايروسين …… بين زمنين… - عامل الخوري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين ڤايروسين …… بين زمنين… - عامل الخوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).