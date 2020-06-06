الكعبي: وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد

2020/06/06 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات الجديد وعرضه امام مجلس النواب خلال الجلسات القريبة المقبلة.

وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الرئاسة مع قادة الكتل السياسية، إن تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة، مؤكدا على ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة.

ووجه الكعبي بمخاطبة رؤساء الكتل النيابية لتزويد اللجنة القانونية بملاحظاتهم حول الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام، مشيرا الى انه صُوِتَ على القانون المذكور بالتزامن مع قانون المفوضية ليكون أحد أهم الركائز الأساسية للعملية الانتخابية، وبما يعيد الثقة بالمنظومة السياسية وإرساء النظام الديمقراطي وتدعيم حقوق الفرد بالمشاركة في صنع القرار من خلال ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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