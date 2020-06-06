العامري يستقيل من عضوية مجلس النواب

2020/06/06 | 19:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري طلبا رسميا بالاستقالة من عضوية مجلس النواب.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن مكتب هادي العامري، طلب الاستقالة المقدم الى رئاسة مجلس النواب، والتي أشار فيها الى أن البديل الذي سيحل محله هو عبد الكريم يوني عيلان.

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