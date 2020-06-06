العراق يبلغ اوبك بأنه سيبدأ بخطة عاجلة لتقليص إنتاج النفط

2020/06/06 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قال مندوب بمنظمة أوبك إن العراق أبلغ المنظمة بأنه سيبدأ في خطة عاجلة لتقليص إنتاجه تدريجيا للالتزام الكامل بحصته وذلك بعدما طالبت المنظمة بغداد وأعضاء آخرين بالالتزام باتفاق تقليص الإنتاج.وأضاف المندوب أن خطة العراق ستشمل التوصل لاتفاق مع شركات النفط للبدء في تخفيضات كبيرة بالحقول العراقية العاملة بها والتوصل لاتفاق مع حكومة […]

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