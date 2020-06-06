روحاني يدعو الى الاستعداد للعيش”فترة طويلة” مع كورونا

2020/06/06 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نبه الرئيس الإيراني حسن روحاني مواطنيه، السبت، من أن المعركة مع مرض كوفيد-19 لم تنته بعد ودعاهم إلى الاستعداد للعيش “لفترة طويلة” مع الفيروس.وقال روحاني اثناء الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة الوباء الذي عرضه التلفزيون الحكومي، إنه لا ينبغي أن يظن الناس أنه “سيتم القضاء على هذا المرض في غضون 15 يوماً أو […]

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