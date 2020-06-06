صحة ديالى توجه نداءً للمتعافين من كورونا

2020/06/06 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وجه مصرف الدم في محافظة ديالى، اليوم السبت، نداء عاجلا الى كل المتعافين من فايروس كورونا والذين مضى على تعافيهم اكثر من اسبوعين التوجه الى المصرف للتبرع ببلازما النقاهة لاستخدامه كعلاج للحالات الحرجة لاقرانهم من الراقدين الان في ردهة الحجر.وقال مدير المصرف الدكتور خليل جبران خليل في بيان “هناك مرضى حالتهم حرجة […]

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