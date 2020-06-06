مسؤول محلي لـ” العهد نيوز” تمديد فرض حظر التجوال الى السبت القادم في الانبار

2020/06/06 | 19:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد قائممقام الحبانية علي داود الدليمي اليوم ، اليوم السبت، تمديد فرض حظر التجوال الصحي في عموم مدن الانبار لمدة اسبوع اخر ضمن احراءات خلية الازمة المركزية .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” حكومة الانبار المحلية قررت وبناءا على توصيات خلية الازمة المركزية تمديد فرض حظر التجوال الصحي لمدة […]

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