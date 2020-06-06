إندونيسيا تعيد فتح المساجد في ظلّ تدابير وقائية صارمة

2020/06/06 | 19:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تمكن المصلون أمس من إقامة أول صلاة جماعية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن قامت السلطات بإعادة فتح المساجد شرط أن تستقبل نصف طاقتها من المصلين.وكانت إندونيسيا كغيرها من الدول المسلمة الأخرى قد أغلقت مساجدها منذ أكثر من شهرين (9 أسابيع) كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.وأكد ريزمال، الذي جاء للصلاة في مسجد […]

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